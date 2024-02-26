Шоу "Маска". Жюри Фото: "ВайТ Медиа" – t.me/weitmedia

Кандидатами на вылет стали трое участников: Кукуруза с песней Николаева “Мельница”, Перец с вокализом Эдуарда Хиля и Акула с песней Артура Пирожкова “Красивое тело”

На НТВ стартовал пятый сезон флагманского шоу “Маска”. Рассказываем, кто выбыл из проекта и снял маску, а кто продолжает участие.

Кто снял маску во 2-м выпуске 5-го сезона “Маски”

Во 2-м выпуске шоу “Маска”-2024 в номинацию на вылет попали Кукуруза, Перец и Акула.

Зрители спасли Акулу, а члены жюри – Перца.

В итоге во 2-й серии 5-го сезона “Маски” маску снял Кукуруза. Под маской оказался телеведущий Сергей Майоров, пишет “КП”.

Каким будет 5-й сезон “Маски” в 2024 году

Авторы шоу так описывают участников 5-го сезона:

“В этом году об участниках можно сказать, что они суперпопулярны, в их общей кинематографической копилке – около 130 ролей в кино, сериалах, на театральной сцене и более 10 озвученных мультипликационных героев, а в музыкальной – около 60 позиций, но что это – студийные альбомы или саундтреки – останется в секрете!” – цитирует Sport24.

Ведущим шоу остается Вячеслав Макаров.

Что было в 1-м выпуске 5-го сезона “Маски”

В первом выпуске никто из участников не выбыл.

Жюри включило в группу на получение иммунитета трех участников. Это Щенок, Кот и Змей Горыныч. В итоге иммунитет достался Коту, этот участник имеет право воспользоваться иммунитетом один раз в сезоне, сообщает “ЛенинПост”.

Взято отсюда