Светлана Токарова Фото: t.me/fridaytv

Появилась новая победительница шоу о перевоспитании хулиганок в настоящих леди “Пацанки”. Рассказываем, кто это и что известно об этой участнице

Определилась победительница 2-го сезона шоу “Новые пацанки”. Ею стала девушка, которая изначально не считалась фавориткой проекта, – 21-летняя Светлана Токарова.

Именно она забрала главный приз и звание победительницы, пишет Voice. Лидером же по результатам зрительского голосования стала экс-фаворитка проекта Даша Поцелуева.

По мнению Токаровой, ее конкурентке не хватило искренности во взаимоотношениях с другими девочками.

“Она cо всеми девочками пыталась подружиться, и я не понимала, где правда”, – цитирует Токарову StarHit.

О Светлане Токаровой известно, что она выросла в “плохом” районе Армавира.

Родители выпивали. Папа девушки избивал членов семьи, а мама несколько раз пыталась покончить с собой.

В старших классах Токарова связалась с плохой компанией. На проект девушка пришла, по ее словам, чтобы измениться в лучшую сторону.

Теперь у Токаровой есть миллион рублей призовых и “Золотая брошь” Школы Леди.

Взято отсюда