Голливуд. Кино. Съемки Фото: Unsplash.com
В Голливуде объявили победителей премии “Оскар”. Кристофер Нолан наконец получил свой первый режиссерский “Оскар”, а Роберт Дауни-младший – актерский
В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий “Оскар”.
В списке номинантов на “Оскар-2024” присутствовали кассовые “Барби” и “Оппенгеймер”, победитель Канн “Анатомия падения”, фаворит Венецианского фестиваля “Бедные-несчастные”, фильм-победитель фестиваля в Торонто “Американское чтиво”, а также “Прошлые жизни”, “Зона интересов” и “Убийцы цветочной луны”, пишет Baza.
Кто получил “Оскар” в 2024 году
- Лучший фильм “Оппенгеймер”.
- Лучшая актриса – Эмма Стоун, “Бедные-несчастные”.
- Лучший актер – Киллиан Мёрфи, “Оппенгеймер”.
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан, “Оппенгеймер”.
- Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф, “Оставленные”.
- Лучший актер второго плана – Роберт Дауни мл., “Оппенгеймер”.
- Лучший мультфильм – “Мальчик и птица”.
- Лучший фильм на иностранном языке – “Зона интересов”.
- Лучшая документалка – “20 дней в Мариуполе”.
- Лучшая короткометражка – “Чудесная история Генри Шугара”.
- Лучший грим и прически / работа художника-постановщика / костюмы – “Бедные-несчастные”.
- Лучший монтаж / операторская работа / оригинальный саундтрек – “Оппенгеймер”.
- Лучшая песня – “What Was I Made For?” Билли Айлиш, “Барби”
Взято отсюда