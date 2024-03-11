Голливуд. Кино. Съемки Фото: Unsplash.com

В Голливуде объявили победителей премии “Оскар”. Кристофер Нолан наконец получил свой первый режиссерский “Оскар”, а Роберт Дауни-младший – актерский

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий “Оскар”.

В списке номинантов на “Оскар-2024” присутствовали кассовые “Барби” и “Оппенгеймер”, победитель Канн “Анатомия падения”, фаворит Венецианского фестиваля “Бедные-несчастные”, фильм-победитель фестиваля в Торонто “Американское чтиво”, а также “Прошлые жизни”, “Зона интересов” и “Убийцы цветочной луны”, пишет Baza.

Кто получил “Оскар” в 2024 году

Лучший фильм “Оппенгеймер”.

Лучшая актриса – Эмма Стоун, “Бедные-несчастные”.

Лучший актер – Киллиан Мёрфи, “Оппенгеймер”.

Лучший режиссер – Кристофер Нолан, “Оппенгеймер”.

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф, “Оставленные”.

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни мл., “Оппенгеймер”.

Лучший мультфильм – “Мальчик и птица”.

Лучший фильм на иностранном языке – “Зона интересов”.

Лучшая документалка – “20 дней в Мариуполе”.

Лучшая короткометражка – “Чудесная история Генри Шугара”.

Лучший грим и прически / работа художника-постановщика / костюмы – “Бедные-несчастные”.

Лучший монтаж / операторская работа / оригинальный саундтрек – “Оппенгеймер”.

Лучшая песня – “What Was I Made For?” Билли Айлиш, “Барби”

Взято отсюда