Оскар. Премия. Награда. Статуэтка. Кино Фото: Unsplash.com

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий “Оскар”. В Голливуде объявили исполнителей лучших женской и мужской ролей

В Голливуде вручили статуэтки “Оскар-2024”. Рассказываем, кому присвоили титулы лучших актера и актрисы.

“Оскар-2024”: лучшая мужская роль

Награду получил 47-летний Киллиан Мерфи за главную роль в фильме “Оппенгеймер”.

Также на “Оскар” за лучшую мужскую роль претендовали Брэдли Купер, Колман Доминго, Пол Джаматти, Джеффри Райт.

Кто получил “Оскар-2024” за лучшую женскую роль

Лучшей актрисой признана Эмма Стоун за роль в фильме “Бедные-несчастные”. Это ее четвертая актерская номинация и вторая победа в категории “Лучшая женская роль”.

На “Оскар-2024” в этой номинации претендовали Аннетт Бенинг, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган.

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