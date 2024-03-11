реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кто получил премию Оскар за лучшую мужскую и женскую роль в 2024 году

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кто получил премию Оскар за лучшую мужскую и женскую роль в 2024 году

Оскар. Премия. Награда. Статуэтка. Кино Фото: Unsplash.com

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий “Оскар”. В Голливуде объявили исполнителей лучших женской и мужской ролей

В Голливуде вручили статуэтки “Оскар-2024”. Рассказываем, кому присвоили титулы лучших актера и актрисы.

“Оскар-2024”: лучшая мужская роль

Награду получил 47-летний Киллиан Мерфи за главную роль в фильме “Оппенгеймер”.

Также на “Оскар” за лучшую мужскую роль претендовали Брэдли Купер, Колман Доминго, Пол Джаматти, Джеффри Райт.

Кто получил “Оскар-2024” за лучшую женскую роль

Лучшей актрисой признана Эмма Стоун за роль в фильме “Бедные-несчастные”. Это ее четвертая актерская номинация и вторая победа в категории “Лучшая женская роль”.

На “Оскар-2024” в этой номинации претендовали Аннетт Бенинг, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на…

Все данные в одной инфографике 11 марта 2024, 18:0074Написать комментарий…

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла семья (фото)

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла…

Причины возгорания пока неизвестны 10 марта 2024, 12:31485Написать комментарий В…

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон велосипеда у ребенка

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон…

Ранее мужчина был судим 11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий Жителя…

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на…

Рассказываем про топ-10 самых популярных направлений 11 марта 2024, 15:0085Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp