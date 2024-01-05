Больше всего изменений ждет беременных женщин и семьи с детьми

Наступление нового года всегда связывают с какими-то изменениями — обычно хорошими. Загадывать, что хорошего нам принесет 2024 год, мы сейчас не будем, но расскажем о том, что он нам уже принес: с 1 января в России выросли прожиточный минимум, МРОТ и некоторые пособия, еще ряд выплат проиндексируют в течение года — соответствующие документы подписаны. В этом материале мы собрали все выплаты и пособия, которые вырастут (или уже выросли) в 2024 году.

Прожиточный минимум

Прожиточные минимумы в России индексируются ежегодно, 2024 год не стал исключением. Всего их четыре: общий (на душу населения), взрослый (для трудоспособного населения), детский и пенсионный. Все они, во-первых, отличаются друг от друга, а во-вторых — от региона к региону. В каждом регионе все четыре показателя устанавливают индивидуально, но при этом есть и средние показатели по стране.

В среднем по России ПМ на душу населения в 2024 году установлен на уровне 15 453 рублей. ПМ трудоспособного населения — 16 844 рубля, пенсионеров — 13 290 рублей, детей — 14 989 рублей. Для сравнения: в 2023 году прожиточный минимум на душу населения был 14 375 рублей, для взрослых — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Прожиточные минимумы используются для расчета разного рода пособий и выплат, определения нуждаемости при назначении мер социальной поддержки и в некоторых других случаях.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда тоже проиндексировали — с 1 января 2024 года он составляет 19 242 рубля. В прошлом году МРОТ был 16 242 рубля.

По закону работодатель не имеет права платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке, соответственно, у всех, кто работает за минималку, заработная плата должна вырасти. Кроме того, МРОТ используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, пособия по беременности и родам.

Зарплаты

Заработная плата должна вырасти не только у сотрудников, которые получают ее на уровне МРОТ. 1 января 2024 года проиндексировали зарплаты бюджетников — сотрудников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. Для них повышение составило 9,8%, работникам прочих бюджетных организаций зарплаты повысят на 4,5%, но только в октябре.

Всем остальным по закону тоже положена индексация — Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать повышение реального содержания зарплаты с учетом инфляции. Правда, никак не регламентирует, когда и на сколько нужно повышать зарплаты, все детали работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах. Мы рассказывали ранее что делать, если вам не индексируют зарплату.

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам рассчитывается на основе зарплаты женщины, которая идет в декрет, но это не единственное от чего оно зависит — есть минимальный и максимальный размеры пособия. Минимальный равен МРОТ и, соответственно, растет вместе с ним. В 2024 году вырастет и максимальный.

Пособие по беременности и родам покрывает период нетрудоспособности — на седьмом месяце женщина получает больничный, который обычно именуют декретным отпуском. Стандартно он длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после рождения ребенка женщина пробудет на больничном 86 дней. Если же будущая мама ожидает сразу двух или больше малышей, то в декретном отпуске она пробудет 84 дня до и 110 дней после родов. В течение всего этого времени она получает пособие.

За весь «стандартный» декрет в 2023 году можно было получить не больше 383 тысяч рублей, в 2024 году максимальная выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам составит 565 562 рубля. При осложненных родах — 630 198 рублей, а при рождении сразу нескольких малышей — до 783 708 рублей.

Универсальное пособие

Универсальное пособие напрямую связано с прожиточным минимумом, даже с несколькими. Во-первых, назначается семьям с детьми до 16 лет и беременным женщинам, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия тоже высчитывают из размеров прожиточного минимума: если пособие на ребенка, то для расчетов используют детский ПМ, если выплата беременной женщине — ПМ трудоспособного населения. Соответственно, если растут прожиточные минимумы — растут и пособия.

Базово назначают минимальное пособие — 50% ПМ, если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% ПМ, если и этого мало — 100%. То есть, минимальное пособие на ребенка в 2024 году составит 7494 рубля, максимальное — 14 989 рублей. Беременные женщины смогут получить от 8422 рублей до 16 844 рублей — в зависимости от того, насколько трудна их жизненная ситуация.

Материнский капитал

Материнский капитал в 2024 году тоже вырастет, но только через месяц — 1 февраля его проиндексируют на 7,5%. После этого выплата на первого ребенка — 630 967 рублей, на второго — 833 800 рублей. Такую сумму получат и те, чей ребенок родится в 2024 году, и те, кто еще не воспользовался уже полученным материнским капиталом. Если часть материнского капитала уже потрачена, но на счете осталась какая-то сумма, то ее тоже проиндексируют на 7,5%.

Сертификат на материнский капитал сейчас оформляют автоматически, а вот потратить его можно только по заявлению — как на ежемесячные выплаты до трех лет, так и на крупные покупки, список которых, впрочем, ограничен.

Есть и еще одно изменение в правилах материнского капитала, которое начинает действовать с 2024 года — теперь его смогут получить только родители, которые являлись гражданами России на момент рождения ребенка. Кроме того, при назначении выплаты больше не учитываются дети, которые не получили гражданство РФ по праву рождения.

Пенсии

Для пенсий неработающих пенсионеров установлен тот же уровень индексации — 7,5%. Ожидается, что после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров должен составить 23,4 тысячи рублей. Однако на такую сумму, конечно, претендовать могут не все — рассчитывается пенсия индивидуально, с учетом стажа и заработка.

Прожиточный минимум пенсионера отличается в каждом регионе, но есть и общий — в среднем по России в 2024 году он составляет 13 290 рублей. Если пенсия оказалась меньше этой суммы, то пенсионеру должны доплачивать до нее. При этом, если региональный прожиточный минимум выше среднероссийского, то доплата увеличивается — ориентироваться будут на ПМ, установленный в регионе.

В апреле на те же 7,5% вырастут социальные пенсии — их получают нетрудоспособные граждане, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.

Работающие пенсионеры, как и прежде, останутся без индексации. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Периодически поднимается вопрос об отмене этого правила, но законодательные инициативы Госдума стабильно отклоняет. Пока же работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии с учетом всех индексаций только после увольнения.

Взято Источник

05.01.2024