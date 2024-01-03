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Кто потерял кобелька: в Бийске в Новый год чаще убегали маленькие собачки

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Кто потерял кобелька: в Бийске в Новый год чаще убегали маленькие собачки

Поиски некоторых из них еще не завершены

Новогодние шумные праздники для многих бийчан обернулись потерей четвероногих друзей. Чаще всего, собаки пугались громких звуков, толпы или света. Иногда – срывались с поводка. 

Больше всего среди “беглецов” – миниатюрных пород собак. Известно, что они очень пугливы. 

В ТГ-канале “Бюро находок. Бийск” – целая подборка потеряшек.

Фото: ТГ-канал “Бюро находок. Бийск”

“Пропала собака. Спина белая. Пугливый, к людям не подходит. Убежал в районе 46 училища, 2 января, где-то в 10:00 Нашедшему просьба позвонить”.

Фото: ТГ-канал “Бюро находок. Бийск”

“Потерялся кот, район Китайской стены, просьба позвонить”.

Фото: ТГ-канал “Бюро находок. Бийск”

“Кто потерял кобелька?”

Фото: ТГ-канал “Бюро находок. Бийск”

“Чей песик? На Промышленной бегал кобелечек- тойчик! Найдись хозяин!”

Фото: ТГ-канал “Бюро находок. Бийск”

“Мой Чип потерялся в районе Заречья. Пожалуйста, помогите!”

Общественные организации по защите животных при этом неоднократно предупреждали хозяев ответственнее отнестись к подготовке к выгулу питомца в праздничные выходные. Увы, не все вовремя вернутся к хозяевам: одних заберут навсегда другие люди, вторые могут попасть под машину или даже подвергнуться атаке бездомных собак.

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Взято отсюда

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