Заседание БГД Фото: Толк

Число народных избранников с нулевой упоминаемостью за месяц существенно не изменилось, а в первую пятерку лидеров вырвались шесть депутатов

Шесть депутатов Барнаульской городской Думы вошли в топ-5 сентябрьского медиарейтинга. Общая упоминаемость народных избранников за месяц снизилась, а лидерский состав обновился – в него вышли четыре представителя “Единой России” и двое – “Новых людей”.

Возглавляет рейтинг медийности председатель БГД Галина Буевич. В прошлом месяце она провела прием горожан, побывала на церемонии открытия выставки и открытия театрального фестиваля, участвовала в мониторинге организации школьного питания.

Вторую строчку разделили два депутата от партии “Единая Россия”. Это Дмитрий Денисов, чья основная упоминаемость связана со строительством парковки у новой поликлиники в Барнауле. И Марина Понкрашева, которая в сентябре в составе комиссии проконтролировала качество питания в образовательных учреждениях, побывала на праздничной линейке в гимназии №42 на День знаний и на открытии Парты Героя, посвященной погибшему в ходе СВО учителю.

Третье место сентябрьского рейтинга медийности досталось депутату от ЕР Ирине Молчановой, упоминаемость которой связана с информацией о возможных кадровых изменениях в минздраве края.

Два следующих места достались представителям “Новых людей”. Никита Федюнин занял четвертую строчку, а Анна Галицкая – пятую. Основную упоминаемость им принесли участие в различных мероприятиях и их организация.

Лидеры сентября 2023

Рейтинг медийности депутатов БГД, сентябрь 2023 года Фото: Толк

Так распределились места в рейтинге упоминаемости в сентябре 2023 года:

Рейтинг медийности депутатов БГД, сентябрь 2023 года Фото: Толк

Еще 11 депутатов не вошли в рейтинг из-за нулевой упоминаемости в региональных СМИ. Это Павел Авкопашвили, Азер Алиев, Инна Анисимова, Анатолий Барсуков, Лариса Белькова, Светлана Бочкова, Иван Гладких, Степан Лютов, Сергей Немчинов, Михаил Разливинский и Анна Юферева.

Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний на информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Regnum Алтай”, “Аргументы и факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести-Алтай”, “Катунь-24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Московский комсомолец на Алтае”, “Алтайская правда”. Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. “Нулевая упоминаемость” означает, что поисковики сайтов (указаны выше) и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.

Источник

город горняк

горняк22