Карина Мурашкина в интервью Ксении Собчак Фото: Скрин с видео

Карину Мурашкину сравнивают с Настей Ивлеевой. Во-первых, они похожи внешне, а во-вторых, обе “до славы” работали мастерами маникюра

Блогер Карина Мурашкина стала героиней интервью Ксении Собчак. Телеведущая назвала ее “новой звездой русского юмора” и отметила, что Мурашкину сравнивают с Настей Ивлеевой и Аллой Михеевой.

Кто такая Карина Мурашкина

Это топовый российский блогер, актриса и телеведущая. Ей 30 лет, и она родом с Урала, рассказывает “Вокруг ТВ”.

Уже во взрослом возрасте, после университета, Карина Мурашкина завела блог и начала снимать туда юмористические ролики. Первую узнаваемость Мурашкиной принесла серия роликов в метро и на эскалаторе, где героиня делала короткие скетчи и пранки.

К ней пошли рекламодатели. Девушка начала снимать ролики в TikTok и на YouTube. Мурашкина “специализируется” на розыгрышах и клипах в стиле 90-х годов, пишет StarHit.

Карина Мурашкина получила приглашение сняться в сериале “Кафе Куба”. Там она сыграла Лилю – девушку с непростой судьбой и низкой социальной ответственностью.

В 2023 году она попала в вечернее “Шоу Воли”. Карина Мурашкина снимает для шоу репортажные ролики и интервью. Поэтому у зрителей появилась ассоциация с Аллой Михеевой из “Острого репортажа” – одной из рубрик “Вечернего Урганта”, пишет Maxim.

Карина Мурашкина на “Шоу Воли” Фото: Скрин с видео

В августе 2023 года стало известно, что Мурашкина присоединилась ко второму сезону развлекательно-спортивной передачи “Вызов”.

Ксения Собчак о Карине Мурашкиной

Ксения Собчак рассказала, что познакомилась с Кариной Мурашкиной во время ужина у Яны Рудковской:

“Представьте картину: приглушенный свет, свечи, идеальная сервировка, вкусная еда и беседы полушепотом в компании известных людей. И вдруг, посреди этой тайной вечери, из-за стола внезапно встает симпатичная девушка-блондинка и начинает с нарочито провинциальным прононсом очень громко записывать видео на свой телефон: “Светка, здорово, подружка, ты в нашей деревне как сидела, так и сидишь, а я в это время у Яны Рудковской со звездами тусуюсь”. Одни, видя эту мизансцену, закатывали глаза, другие от души смеялись, а мне стало безумно интересно, кто она – эта таинственная незнакомка без комплексов и тормозов?”, – цитирует Ксению Собчак “Челябинск онлайн”.

Взято отсюда