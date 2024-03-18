Мия Бойко Фото: vk.com/miaboyka47

Жюри шоу “Маска” рассекретило участника в маске Арлекина. Им оказалась 27-летняя певица Мия Бойко, участница шоу “Вызов” на телеканале ТНТ

17 марта на телеканале НТВ в эфир вышел шестой эпизод шоу “Маска”, в котором проект покинул участник в костюме Арлекина. У жюри была версия, кто скрывается под этим костюмом. Большинство предположило, что это Мия Бойко. Члены жюри оказались правы.

“Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа Лазарев меня отгадает. Знала, что сегодня мой последний выход”, – подчеркнула исполнительница.

Кто такая Мия Бойко

Мария Бойко — настоящее имя популярной российской исполнительницы, больше известной под псевдонимом Mia Boyka.

Карьера Мии Бойко началась в соцсети TikTok. В 2019 году девушку заметил Александр Тарасов (T-killah) и стал продюсером. Музыканты записали несколько совместных треков. Резкий рост популярности у Мии Бойко начался после выхода песни “Ананас Адидас” в том же году. Затем, в 2020 году, стал популярным ее трек “Эмэмдэнс”, рассказывает “Вокруг ТВ”.

На счету у Мии Бойко – коллаборация с Егором Шипом “Кораблик”, дебютная пластинка “Последний альбом”, ремикс на песню группы “Би-2” “Последний герой”. В 2022 году российское издание Forbes включило певицу в рейтинг “30 до 30” в категории “Музыка”.

Мия Бойко регулярно участвует в телевизионных шоу.

Взято отсюда