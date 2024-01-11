Ранее девушка сама хотела получить украинский паспорт

Фото Ксении: Telegram-канал “Осторожно, новости” / Фото паспорта: amic.ru

Владимир Путин издал указ, которым лишил гражданства россиянку Ксению Медицкую. Об этом сообщил Telegram-канал “Осторожно, новости”. По данным источника, ранее девушка сама пыталась получить гражданство Украины.

Рассказываем, кто такая Ксения Медицкая, что о ней известно и почему президент лишил ее гражданства РФ.

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Кто такая Ксения Медицкая?

Ксении Медицкой 24 года. По данным “Осторожно, новости”, она родилась в Москве в семье украинцев. После окончания школы девушка отучилась в Российском химико-технологическом университете (РХТУ), а ее интересы были связаны с исследованиями свойств цементов. После окончания вуза Медицкая устроилась в компанию “Цементум” на должность инженера-технолога. Как уточняет Telegram-канал, девушка была сотрудником этой компании вплоть до октября 2023 года. Также недавно она поздравляла свою альма-матер (РХТУ) с юбилеем. 2

Почему Ксению Медицкую лишили гражданства?

Ранее она сама этого захотела. “Осторожно, новости” нашли в соцсетях посты мамы Медицкой. Из них следует, что в 2021 году Ксения поехала на Украину, чтобы получить там гражданство. Но быстро решить этот вопрос не удалось – сначала нужно было отказаться от российского паспорта. Девушка вернулась в РФ в феврале 2022-го, а снова уехать на Украину уже не смогла из-за начала спецоперации. Теперь же она официально лишена гражданства. 3

Как Медицкую лишили российского гражданства?

Владимир Путин издал специальный указ об этом. Кстати, в этом же указе президент предоставил гражданство России нескольким людям: боксеру Кевину Джонсону, хоккеисту Брайану Лайпсику, потомку Екатерины II Андрею Калагеорги, ведущему RT Питеру Лавеллю и участнику “Голоса” Эммануэлю Форесту.

город Горняк



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