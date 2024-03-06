Йемен. Ближний Восток Фото: Unsplash.com

Хуситами называют правящее на севере Йемена движение “Ансар-Аллах”. Они совершили новый выпад в сторону западных стран: атаковали два американских эсминца и повредили несколько важных кабелей связи

6 марта йеменские хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море, пишет РБК.

Также из-за атак хуситов оказались перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой, проложенные в Красном море, отмечает издание. Сами хуситы возложили ответственность за уничтожение инфраструктуры на США и Британию, сообщает “Интерфакс”.

С осени 2023 года хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Это – ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции, напоминает РБК.

Кто такие хуситы

Хуситами называют движение мусульман-шиитов. Они проповедуют зейдитский мазхаб: это правовая школа в исламе, не входящая в четыре основные школы, признаваемые большинством мусульманских богословов.

Название “хуситы” происходит от имени самопровозглашенного имама Хусейна аль-Хуси, который поднял антиправительственное восстание в Йемене в 2004 году.

Боевым крылом движения считается группировка “Ансар Аллах”. Как правило, если в СМИ пишут о хуситах, речь идет именно о них – членах движения “Ансар Аллах”.

Хуситы поддерживают палестинское движение “Хамас”, которое с октября 2023 года воюет с Израилем, уточняет “Коммерсант”.

Что происходит в Йемене

С 2014 года в Йемене (Йеменская Республика, находится в Юго-Западной Азии на Аравийском полуострове) идет гражданская война. Часть страны контролируют повстанцы-хуситы, а часть – правительственные войска.

С 2015 года коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией поддерживает официальную власть в Йемене. Правительство страны обвиняет хуситов в том, что они пользуются поддержкой Ирана.

Где находится Йемен

Государство Йемен расположено на юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. Является частью Ближнего Востока, граничит с Оманом и Саудовской Аравией.

Омывается Красным и Аравийским морями.

Взято отсюда