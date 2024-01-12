Военные. Оружие Фото: pixabay.com

В многолетний конфликт в Йемене вмешались уже не только арабские страны, но и США с Великобританией. Это произошло после атак хуситов на суда в Красном море. Объясняем, что там происходит

Йемен (Йеменская Республика) – государство в Юго-Западной Азии на Аравийском полуострове, на территории которого идет гражданская война между группировкой мятежников-хуситов и правительством страны.

Кто такие хуситы в Йемене

Хуситами называют движение мусульман-шиитов, действующее в основном на территории Йемена. У него есть боевое крыло – группировка “Ансар Аллах”.

Название “хуситы” происходит от имени самопровозглашенного имама Хусейна аль-Хуси, который поднял антиправительственное восстание в Йемене в 2004 году.

Хуситы проповедуют зейдитский мазхаб: это правовая школа в исламе, не входящая в четыре основные школы, признаваемые большинством мусульманских богословов, уточняет “ТАСС”.

По разным оценкам, численность хуситов в Йемене может достигать до трети населения страны (всего в государстве проживает около 31 млн человек), пишет “Коммерсант”.

Чего добиваются хуситы в Йемене

Хуситы заявляют, что они хотят защитить свою религию от влияния суннизма (его исповедует большинство населения Йемена и политическая элита страны).

Что происходит в Йемене

С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Часть страны контролируют повстанцы-хуситы, а часть – правительственные войска.

В гражданской войне в Йемене участвует коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Они поддерживают международно признанное правительство страны с 2015 года. Правительство страны обвиняет хуситов в том, что они пользуются поддержкой Ирана, сообщает “ТАСС”.

В феврале 2020 года военно-политические источники “Известий” отмечали рост боевых возможностей хуситов.

В январе 2022 года хуситы выпустили баллистические ракеты по военной базе Эд-Дафра в Абу-Даби и запустили беспилотники по целям в Дубае, в населенный пункт Шарура и другие в Саудовской Аравии, сообщает “Коммерсант”. После атаки в ОАЭ погибли три человека, еще шестеро получили ранения, пишет “Интерфакс”.

Теперь в стране запрещено запускать беспилотники без специального разрешения (лицензии).

Хуситы заявили о готовности “расширить операцию” против этих стран. Представитель хуситов посоветовал иностранным компаниям и инвесторам покинуть ОАЭ, поскольку они “перестали быть безопасной страной”, пишет “ТАСС”.

Новый виток конфликта

В ночь на 12 января 2024 года вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам боевого крыла хуситов. Так страны ответили на атаки хуситов на корабли в Красном море и ракетный удар по американскому кораблю, поддерживающему Израиль. Инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха.

После объединенной американо-британской атаки премьер Великобритании призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов, а в Вашингтоне не исключили возможность “дополнительных мер” для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли, сообщает, отмечает ТАСС.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции “Страж процветания”. В ответ член политического совета “Ансар Аллах” Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к американской коалиции по защите Красного моря, подвергнутся атаке.

Взято отсюда