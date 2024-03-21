Валерия Чекалина Фото: vk.com/lerchek_group

Блогеры Чекалины были известны как инфобизнесмены и владельцы косметического бренда. Потом они стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов. А теперь СМИ сообщили о разводе Чекалиных

Блогерский тандем Лерчек и Артема Чекалиных – всё? В СМИ появились новости о разводе популярных блогеров после закрытия уголовного дела.

Что случилось у Лерчек и Артема Чекалиных

Блогер Лерчек действительно разводится со своим мужем Артемом, сообщает РИА Новости. Во всяком случае – по документам.

“Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович”, – указали на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Заявление о расторжении брака блогер направила в суд 15 марта. Беседу по рассмотрению иска назначили на 25 марта.

Развод блогерской четы происходит после того, как они перестали быть фигурантами уголовного дела. Чекалиных обвинили в неуплате налогов. Против пары возбудили уголовное дело и обязали их выплатить 504 млн рублей долгов. Позже блогеры погасили задолженность.

Что говорят Чекалины о разводе

Блогеры прокомментировали информацию о своем разводе. В среду, 20 марта, оба с разницей в несколько часов опубликовали сториз на эту тему, обращает внимание РБК.

Лерчек написала, что ей “очень тяжело” и попросила “дать ей время и просто поддержать, быть рядом”.

Артем Чекалин заявил, что “все хотят пляски на костях”, но раскрывать подробности развода и их причины пара не планирует. “Все, что было, все, что есть, останется внутри нашей семьи”, – написал он.

Кто такие блогеры Чекалины

Чекалины – это популярные российские блогеры Лерчек и Артемчек, муж и жена.

Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) – это популярный российский блогер, автор марафонов по снижению веса, а также бизнесвумен.

Свой фитнес-блог с тренировкам ОФП и упражнениями на растяжку девушка начала вести еще в 2018 году. За это время блогер добилась бешеной популярности, которую смогла монетизировать. Так, помимо активности в соцсетях, она создала свой бренд косметики.

Вместе с мужем Артемом Чекалиным блогер воспитывает троих детей. Супруги часто путешествуют по миру и не стесняются показывать роскошную жизнь.

Взято отсюда