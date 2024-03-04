Вика Одинцова Фото: instagram.com/viki_odintcova* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Завершилось шоу “Выжить в Самарканде”. Его финалистами стали тренер Александр Лось из ДНР и модель Вики Одинцова, экс-участница другого шоу – “Звезды в Африке”

В воскресенье, 3 марта, вышел последний выпуск шоу “Выжить в Самарканде”. В финал экстремального шоу вышли двое. Шанс стать победителями получили выходец из “народной” команды, тренер из ДНР Александр Лось и модель Вики Одинцова из “команды звезд”.

В итоге победителем стал мужчина. Модель проиграла испытание и упустила из своих рук главный приз.

Кто такая Вики Одинцова

Вики Одинцова – российская модель, участница шоу “Звезды в Африке”.

Девушка является ведущей моделью российского агентства Mavrin Models, сообщает портал “24СМИ”. Ее параметры считаются идеальными – 90-63-92 при росте 173 см и весе 55 кг.

Известно, что Вики Одинцова по совету фотографа Александра Марвина обратилась за помощью к пластическим хирургам. Она увеличила губы и размер груди.

Вики Одинцова состояла в романтических отношениях с популярным певцом Егором Кридом. Их роман начался после съемок клипа на его песню “Мне нравится”, в которой модель сыграла главную роль.

Девушке также приписывали отношения с Павлом Дуровым и Тимуром Батрутдиновым, но эти слухи модель опровергла.

Александр Лось Фото: Скрин с видео “Выжить в Самарканде”

Кто такой Александр Лось

Александр Лось – цирковой тренер в ДНР, в городе Енакиево.

Он выиграл главный приз шоу в 10 млн рублей. Эти деньги Александр Лось планирует использовать для ремонта спортивного зала, где проходят занятия эстрадно-циркового коллектива “Арлекин”, отмечает StarHit.

Известно, что состояние спортивного зала, где он ведет занятия, оставляет желать лучшего: в помещении выбиты стекла, а также отсутствует современное оснащение.

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