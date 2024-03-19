реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кто такой адмирал Моисеев, новый врио главнокомандующего ВМФ РФ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кто такой адмирал Моисеев, новый врио главнокомандующего ВМФ РФ

Адмирал Александр Моисеев Фото: Минобороны России

Появилось официальное подтверждение перестановок в высших чинах ВМФ РФ. ТАСС сообщил о назначенном врио главкома ВМФ – адмирале Александре Моисееве

Герой России адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте.

Ранее “Известия” со ссылкой на свой источник сообщили об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Эту информацию Газете.Ru подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. СМИ сообщали, что Евменова заменит именно адмирал Александр Моисеев.

Кто такой Александр Моисеев

Адмирал Моисеев командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года и тогда сменил Евменова, который заступил на пост главнокомандующего ВМФ в тот же день.

Александру Моисееву 61 год. Он родился в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Впоследствии с отличием окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Много лет служил офицером на атомных подводных лодках Северного флота.

Имеет звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали “Золотая Звезда”. Награжден двумя орденами Мужества, орденом “За военные заслуги”, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, ведомственными орденами и медалями.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp