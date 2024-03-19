Адмирал Александр Моисеев Фото: Минобороны России

Появилось официальное подтверждение перестановок в высших чинах ВМФ РФ. ТАСС сообщил о назначенном врио главкома ВМФ – адмирале Александре Моисееве

Герой России адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте.

Ранее “Известия” со ссылкой на свой источник сообщили об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Эту информацию Газете.Ru подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. СМИ сообщали, что Евменова заменит именно адмирал Александр Моисеев.

Кто такой Александр Моисеев

Адмирал Моисеев командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года и тогда сменил Евменова, который заступил на пост главнокомандующего ВМФ в тот же день.

Александру Моисееву 61 год. Он родился в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Впоследствии с отличием окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Много лет служил офицером на атомных подводных лодках Северного флота.

Имеет звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали “Золотая Звезда”. Награжден двумя орденами Мужества, орденом “За военные заслуги”, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, ведомственными орденами и медалями.

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