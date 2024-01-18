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Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

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Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

Весы. Правосудие. Суд. Фото: Фото: pixabay.com

В Башкирии прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Беспокойства начались после того, как суд вынес приговор местному активисту Фаилю Алсынову* (Алчинову)

В башкирском городе Баймаке произошли столкновения между полицией и протестующими. Поводом для беспорядков стал приговор, вынесенный судом местному активисту 37-летнему Фаилю Алсынову* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кто такой Фаиль Алсынов и за что его судят

Алсынов – башкирский экологический активист. Поводом к судебному разбирательству стала его речь на башкирском языке, которую мужчина произнес на официальном народном сходе в апреле 2023 года в деревне вблизи Баймака, рассказывает “МК”.

Речь Алсынова местные чиновники интерпретировали так, что эколог якобы потребовал прогнать из Башкортостана представителей некоторых кавказских и азиатских народов, в частности армян.

Взято отсюда

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