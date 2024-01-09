Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кто такой Франц Беккенбауэр и почему его в один голос называют легендарным

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Кто такой Франц Беккенбауэр и почему его в один голос называют легендарным

Франц Беккенбауэр Фото: Общественное достояние

Один из величайших немецких футболистов Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Он смог стать чемпионом мира и как игрок, и как тренер

Умер игрок, которого называли олицетворением немецкого футбола и звали “Дер Кайзер”, – Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает УЕФА. Францу Беккенбауэру было 78 лет.

Спортсмена называют одним из лучших защитников в истории футбола, пишет РБК. Беккенбауэр был одним из трех футболистов, которым удалось победить на чемпионатах мира как игроку и как тренеру (также это удалось бразильцу Марио Загалло и французу Дидье Дешаму).

Также Франц Беккенбауэр останется в памяти как выдающийся игрок, успешный тренер, популярный эксперт, влиятельный чиновник, меценат.

Беккенбауэр получил множество личных наград. Например, в 2000 году его назвали футболистом века в Германии, а еще в своей стране его четыре раза признавали футболистом года.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix