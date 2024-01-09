Франц Беккенбауэр Фото: Общественное достояние

Один из величайших немецких футболистов Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Он смог стать чемпионом мира и как игрок, и как тренер

Умер игрок, которого называли олицетворением немецкого футбола и звали “Дер Кайзер”, – Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает УЕФА. Францу Беккенбауэру было 78 лет.

Спортсмена называют одним из лучших защитников в истории футбола, пишет РБК. Беккенбауэр был одним из трех футболистов, которым удалось победить на чемпионатах мира как игроку и как тренеру (также это удалось бразильцу Марио Загалло и французу Дидье Дешаму).

Также Франц Беккенбауэр останется в памяти как выдающийся игрок, успешный тренер, популярный эксперт, влиятельный чиновник, меценат.

Беккенбауэр получил множество личных наград. Например, в 2000 году его назвали футболистом века в Германии, а еще в своей стране его четыре раза признавали футболистом года.

Взято отсюда