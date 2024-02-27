Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Российский актер Кирилл Канахин* (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ) уехал на Украину и участвует в боевых действиях на стороне противника

Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о госизмене. Согласно приговору Канахину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, пишет РИА Новости. Кирилл Канахин участвует в боевых действиях на стороне Украины. В частности, он участвовал в нападении на Брянскую область в составе “Русского добровольческого корпуса”** (запрещенная в РФ террористическая организация).

Дело Кирилла Канахина

Согласно материалам суда, актер покинул Россию и в августе 2022 года вступил в ВСУ.

2 марта 2023 года Канахин в составе группировки из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей.

Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области.

Канахин признан виновным в государственной измене в виде перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ). Дело рассмотрели в отсутствие осужденного, арестованного в России заочно и объявленного в международный розыск, пишет “Интерфакс”.

Кто такой Кирилл Канахин

Канахин – актер, который снимался в российских фильмах и сериалах “Глухарь-3”, “Участковый”, “Простые истины”.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Запрещенная в России террористическая организация.

Взято отсюда