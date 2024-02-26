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Кто такой Сергей Майоров, который снял маску Кукурузы на шоу Маска

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Кто такой Сергей Майоров, который снял маску Кукурузы на шоу Маска

Шоу "Маска" Фото: Скрин с видео

Самым слабым звеном в 5-м сезоне шоу “Маска” оказался участник в образе Кукурузы. Под маской скрывался популярный телеведущий

Во 2-м выпуске 5-го сезона шоу “Маска”, который показали на НТВ 25 февраля, в номинацию на вылет попали Кукуруза, Перец и Акула.

Кто ушел во 2-й серии шоу “Маска” 2024

Зрители спасли Акулу, а члены жюри – Перца. В итоге во 2-й серии 5-го сезона “Маски” маску снял Кукуруза. Под маской оказался телеведущий Сергей Майоров, пишет “КП”.

Кто такой Сергей Майоров

Сергей Майоров – ведущий телевизионных программ, автор документальных проектов, продюсер, член Академии Российского телевидения.

Сергею Майорову 53 года.

В послужном списке Майорова – много продюсерских и журналистских проектов, а также роли в театре и кино и работа на радио. В 2024 году Сергей Майоров ведет на НТВ передачу “Однажды…”

Взято отсюда

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