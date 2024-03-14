Тюрьма. Колючая проволока Фото: Виталий Барабаш

Один из “королей” преступного мира России Шакро Молодой может досрочно выйти на свободу. Ему 70 лет, и в колонии у него начались проблемы со здоровьем

Криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, собирается досрочно выйти из тюрьмы. Несмотря на прозвище Молодой, в реальности мужчина уже стал 70-летним пенсионером, и даже в условиях колонии его не могут привлекать к работам. Кроме того, у него есть целый набор заболеваний. Рассказываем, чем известен Шакро Молодой, что СМИ известно о его освобождении и какими последствиями может обернуться выход на свободу криминального авторитета.

Кто такой Шакро Молодой

Захарий Калашов (настоящее имя Шакро Молодого) родился в 1953 году. Он один из езидов – малочисленного народа, исповедующего религию на основе зороастризма, сочетающую в себе элементы христианства, иудаизма и ислама. Езиды говорят на курдском языке и живут главным образом в северной части Ирака, рассказывает Lenta.Ru. Калашов происходит из рода пиров – довольно знатного в иерархии езидов.

Первый срок Шакро Молодой получил в 17 лет. К началу Перестройки мужчина был судим уже пять раз, получив общий срок около 15 лет.

В 90-е годы влияние Шакро в преступном мире все возрастало. В июне 1994 года он пережил похищение: машину Калашова обстреляли из автомата на Рублевском шоссе. К 1999 году, когда он перебрался в Испанию, Шакро Молодой успел поучаствовать во многих громких криминальных разборках, в том числе в “алюминиевых войнах” (теневом противостоянии за Красноярский и Братский алюминиевые заводы).

Шакро Молодой был одним из первых воров в законе, которые начали вести свои дела за рубежом. По размаху своей деятельности и капитализации мужчина сумел выйти на уровень мировой преступности.

Тюрьма. Колючая проволока Фото: Виталий Барабаш

По данным СК, Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти другого криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии работников силовых структур, именно Калашов распределял незаконно добытое имущество и деньги между между участниками организованных преступных групп, уточняет Lenta.Ru.

За что сидит Шакро Молодой

В марте 2018 года Калашов был признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements в Москве и 10 млн рублей у директора компании “Норднефтьгаз”, уточняет ТАСС. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Когда Шакро Молодой выходит на свободу

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Когда именно он выйдет на свободу, не сообщается. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сообщается, что решение об УДО вынесено в связи с состоянием здоровья осужденного. Какие именно проблемы со здоровьем у Калашова, не уточняется.

Что будет, когда Шакро Молодой освободится

Криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев считает, что никаких глобальных перемен и потрясений ждать не стоит.

Во-первых, у силовиков будет рычаг давления на Шакро Молодого – возможность предъявить обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Во-вторых, он считает влияние Шакро Молодого не преступный мир в настоящее время не очень мощным:

“Шакро Молодой — это представитель старой, классической кавказской группировки, эдакой нашей версии знаменитой итальянской коза ностра. Такие воры, как Шакро, существовали с советских времен, но сегодня их время ушло”, – цитирует криминолога Lenta.Ru.

Взято отсюда