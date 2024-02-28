Тюрьма. Наручники Фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация, якобы Запад вел переговоры об обмене Алексея Навального* на Вадима Красикова. Это бывший спецназовец ФСБ, приговоренный к пожизненному сроку в Германии

В СМИ появилась информация, что в последние недели якобы велись переговоры об обмене Вадима Красикова на Алексея Навального* и двух американских граждан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что у него нет сведений о соглашениях, якобы предполагавших обмен оппозиционера на Красикова.

Кто такой Вадим Красиков

Вадим Красиков – бывший спецназовец ФСБ, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве в Берлине, совершенном в 2019 году.

По данным немецких правоохранительных органов, Красиков прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, пишет “Интерфакс”.

В России Хангошвили считают террористом. Он был участником вооруженного конфликта в Чечне.

Москва не раз отрицала связь с этим убийством.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, “принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом” и одним из организаторов теракта в московском метро, напоминает РБК.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный* скончался 16 февраля в колонии “Полярный волк” в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключение оппозиционер попал после того, как в 2021 году ему из-за нарушений режима заменили условный срок по делу “Ив Роше” реальным лишением свободы. Позже его признали виновным в мошенничестве, неуважении к суду и создании экстремистского сообщества.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Взято отсюда