Несмотря на штормовое предупреждение, организаторы не стали отменять гонку, и девушки столкнулись

8 марта 2024, 23:05106Написать комментарий

Сегодня девушки-лыжницы попали в снежную бурю во время соревнований, которые проходят в горах Сочи. Сначала на лыжне упала одна из участниц заезда, поскольку видимость была почти на нуле, поэтому ее падения никто не заметил и идущие за ней спортсменки на большой скорости врезались в нее. Накануне в горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега. Тем не менее организаторы не стали переносить соревнования. Даже на видеокадрах, снятых на горе во время гонки, не видно спортсменок из-за сильнейшей метели, а только слышно, как они падают друг на друга и кричат.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяНа видеокадрах видно, какая метель бушует в горах Сочи

С самого утра был сильный снег и туман

Лыжница Анастасия Ермохина рассказала Sport24, что с раннего утра в горах был очень сильный туман и снегопад.

— Мы думали, что гонку могут перенести по времени, но ее не сдвинули. В интернете пишут, что было всего пару переломов и ушибы, но на самом деле это не так. Переломов и сильных падений было гораздо больше: кто-то сломал шею, у кого-то сотрясение мозга, ребра ломали. Пострадало гораздо больше девочек, чем об этом написали, — рассказала Анастасия. По словам девушки, многие участники гонки понимали, что стартовать в таких сложных погодных условиях — опасно. Да и сама трасса пугала, особенно спуски, где спортсмены разгонялись до 70 км/ч, на ней появился лед, что еще больше ускорило трассу. Поэтому лыжницам страшно было даже на старте. Но старт организаторы не перенесли.

Лыжница из Челябинской области Дарья Малахова в своем телеграм-канале сегодня рано утром опубликовала видео, снятое из окна гостиницы, и показывала, что видимость в горах очень плохая, метет метель.

«Ничего страшного, господи»

Федерация лыжных гонок России арендует лыжную трассу у курорта Газпрома и самостоятельно обрабатывает и готовит трассы для соревнований. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что в массовом завале виноват низкий уровень спортсменок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

— Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Всё дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий, — заявила Вяльбе. Она настаивает, что повода для отстранения арбитров нет, так как погода неожиданно испортилась после старта.

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал наказать виновных, которые допустили спортсменок на соревнования в такую погоду.

— Там сложные переломы! Одну девочку, насколько я знаю, еле нашли, она в лесу потерялась. Да, туман спустился незаметно. Но я сейчас на связи с людьми на месте. Вопрос — почему гонку не остановили? Рейс-директор соревнований кто, товарищ Беломестнов, который заместитель Вяльбе? Ребят, вы на своем месте вообще хоть немножко работаете? Я считаю это преступлением, и люди должны ответить по закону. Кто те люди, которые проводят такие соревнования, козлы и придурки, — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем телеграм-канале написала, что «здоровье дороже металла с ленточкой».

— Можно потратить годы, убеждая подростков и их родителей, что лыжи — это прекрасно, это сила и здоровье. А потом они видят сегодняшние кадры с «Лауры» и думают: «Да на фиг мне всё это надо!» Те, кто разрешают детям соревноваться в таких условиях, и те, кто думают, что это «ничего особенного», просто не понимают, что любое такое происшествие разлетается в соцсетях и в медиа, становится куда популярнее, чем любые соревнования. Здоровье — самое главное. Скорейшего восстановления всем участникам гонки на «Лауре». И тем, кто непосредственно пострадал, и тем участницам, у кого теперь надолго психологическая травма, — написала Вероника Степанова.

Мужской масс-старт на 15 километров, который должен был пройти 8 марта, перенесли на 9 марта. Непогода в горах Сочи будет бушевать еще два дня.

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09.03.2024