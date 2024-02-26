Самарканд. Ислам Фото: Unsplash.com

К седьмому выпуску команд “звезд” и “народников” больше нет, один из участников травмирован, а из 12 испытуемых осталась ровно половина

В 7-м выпуске шоу “Выжить в Самарканде” в проекте остались всего шесть участников. И один из них в конце выпуска покинул проект. Рассказываем, кто ушел из шоу “Выжить в Самарканде”.

Кто покинул “Выжить в Самарканде” – 2024

Шесть участников борются за главный приз – 10 млн рублей, рассказывает “Вокруг-ТВ”.

У певца Мити Фомина сломан палец, но, несмотря на травму, он участвует в испытаниях. При этом ведущие дают ему поблажки.

По результатам всех конкурсов и голосований на испытания на вылет отправились Назима Джанибекова и Виктория Одинцова.

В итоге в 7-й серии “Выжить в Самарканде” покинула Назима Джанибекова.

Взято отсюда