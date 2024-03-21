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Пластиковые окна в Горняке

Кто выиграл в акции «Удачная подписка»

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Кто выиграл в акции «Удачная подписка»

Первый из призов участников акции «Удачная подписка» вручен. За ним обратилась Дарья Кожевова – родственница победительницы Екатерины Малышкиной из села Новая Ажинка Солтонского района.

– Моя тетя очень долго выписывает «Алтайскую правду», не могу сказать точно, сколько лет, но помню, что всегда газета в ее доме есть, – сказала Дарья. – Зимой я приехала в село в гости, сама живу в Барнауле, и тетя поделилась радостью, что выиграла утюг. Попросила меня получить его и привезти. Утюг – нужная вещь в доме. В следующий раз, как поеду, сразу же и передам подарок…

Напомним, что итоги лотереи квитанций наших подписчиков были подведены в январе. Как мы уже сообщали, призерами «Удачной подписки» в этот раз стали три человека: Екатерина Малышкина из села Новая Ажинка Солтонского района, Галина Бабичева из села Карпово Краснощёковского района, М. Н. Иванов из села Быстрый Исток одноименного района. К сожалению, с этим призером, нам пока так и не удалось связаться. Он не оставил номера своего телефона, разыскать через почту и сельсовет его не получилось. Остается надеяться, что он все-таки прочитает о своем выигрыше, позвонит в редакцию. Его приз – электрический чайник.

Как получить подарки?

  • Вручаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в редакции газеты «Алтайская правда» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Короленко, 105, каб. 403.
  • Участник акции, ставший победителем, обращается в редакцию газеты «Алтайская правда» за получением подарка до 30 июня 2024 года. Приз выдается при наличии документа, удостоверяющего личность участника.
  • Подарки считаются действительными до 30 июня 2024 года. Участник, обратившийся за подарком после истечения данного срока, лишается права на его получение. Редакция далее распоряжается ими по собственному усмотрению.

    • Возможно альтернативное получение подарков доверенным лицом или родственником. В этом случае необходимо при себе иметь доверенность, написанную в свободной форме рукой победителя, ксерокопии паспорта (фотография и прописка). Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться по телефону 8 (3852) 633-717. Также просим предварительно звонить, чтобы уточнить время встречи для получения подарка.

    ЛОГИНОВА Тамара Еще читают

    Взято отсюда.

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