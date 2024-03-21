Кто выиграл в акции «Удачная подписка»

Первый из призов участников акции «Удачная подписка» вручен. За ним обратилась Дарья Кожевова – родственница победительницы Екатерины Малышкиной из села Новая Ажинка Солтонского района.
– Моя тетя очень долго выписывает «Алтайскую правду», не могу сказать точно, сколько лет, но помню, что всегда газета в ее доме есть, – сказала Дарья. – Зимой я приехала в село в гости, сама живу в Барнауле, и тетя поделилась радостью, что выиграла утюг. Попросила меня получить его и привезти. Утюг – нужная вещь в доме. В следующий раз, как поеду, сразу же и передам подарок…
Напомним, что итоги лотереи квитанций наших подписчиков были подведены в январе. Как мы уже сообщали, призерами «Удачной подписки» в этот раз стали три человека: Екатерина Малышкина из села Новая Ажинка Солтонского района, Галина Бабичева из села Карпово Краснощёковского района, М. Н. Иванов из села Быстрый Исток одноименного района. К сожалению, с этим призером, нам пока так и не удалось связаться. Он не оставил номера своего телефона, разыскать через почту и сельсовет его не получилось. Остается надеяться, что он все-таки прочитает о своем выигрыше, позвонит в редакцию. Его приз – электрический чайник.
Как получить подарки?
Возможно альтернативное получение подарков доверенным лицом или родственником. В этом случае необходимо при себе иметь доверенность, написанную в свободной форме рукой победителя, ксерокопии паспорта (фотография и прописка). Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться по телефону 8 (3852) 633-717. Также просим предварительно звонить, чтобы уточнить время встречи для получения подарка.
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Взято отсюда.
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