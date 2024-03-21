Кто выиграл в акции «Удачная подписка»

Первый из призов участников акции «Удачная подписка» вручен. За ним обратилась Дарья Кожевова – родственница победительницы Екатерины Малышкиной из села Новая Ажинка Солтонского района.

– Моя тетя очень долго выписывает «Алтайскую правду», не могу сказать точно, сколько лет, но помню, что всегда газета в ее доме есть, – сказала Дарья. – Зимой я приехала в село в гости, сама живу в Барнауле, и тетя поделилась радостью, что выиграла утюг. Попросила меня получить его и привезти. Утюг – нужная вещь в доме. В следующий раз, как поеду, сразу же и передам подарок…

Напомним, что итоги лотереи квитанций наших подписчиков были подведены в январе. Как мы уже сообщали, призерами «Удачной подписки» в этот раз стали три человека: Екатерина Малышкина из села Новая Ажинка Солтонского района, Галина Бабичева из села Карпово Краснощёковского района, М. Н. Иванов из села Быстрый Исток одноименного района. К сожалению, с этим призером, нам пока так и не удалось связаться. Он не оставил номера своего телефона, разыскать через почту и сельсовет его не получилось. Остается надеяться, что он все-таки прочитает о своем выигрыше, позвонит в редакцию. Его приз – электрический чайник.

Как получить подарки?

Вручаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в редакции газеты «Алтайская правда» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Короленко, 105, каб. 403.

Участник акции, ставший победителем, обращается в редакцию газеты «Алтайская правда» за получением подарка до 30 июня 2024 года. Приз выдается при наличии документа, удостоверяющего личность участника.

Подарки считаются действительными до 30 июня 2024 года. Участник, обратившийся за подарком после истечения данного срока, лишается права на его получение. Редакция далее распоряжается ими по собственному усмотрению.

Возможно альтернативное получение подарков доверенным лицом или родственником. В этом случае необходимо при себе иметь доверенность, написанную в свободной форме рукой победителя, ксерокопии паспорта (фотография и прописка). Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться по телефону 8 (3852) 633-717. Также просим предварительно звонить, чтобы уточнить время встречи для получения подарка.

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Взято отсюда.

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