Татьяна Константинова на шоу "Адский шеф" Фото: Скрин с видео

В 19-м выпуске “Адского шефа” авторы наконец-то раскрыли главную интригу кухонных баталий и назвали имя победителя популярного проекта

Вышел 19-й выпуск знаменитого кулинарного реалити-шоу “Адский шеф”. В нем назвали имя главного героя шоу. Рассказываем, кто одержал победу: Кирилл Хмельницкий или Татьяна “Канарейка” Константинова.

Кто победил во втором сезоне “Адского шефа”

Шоу до последнего держало интригу. 27 декабря стало известно, кто же победил в “Адском шефе”: Кирилл или Таня.

Победителем проекта “Адский шеф” стала Татьяна Константинова.

Кто такая Татьяна Константинова

25-летняя Татьяна Константинова из Алушты в 2021 году уже побеждала в другом телепроекте “Пятницы” – первом сезоне шоу “Молодые ножи”, пишет Cool Karma.

Шоу “Адский шеф” уже продлили на третий сезон.

В 2022 году победителем “Адского шефа” стал Вячеслав Вьюник.

Взято отсюда