Татьяна Константинова на шоу "Адский шеф" Фото: Скрин с видео
В 19-м выпуске “Адского шефа” авторы наконец-то раскрыли главную интригу кухонных баталий и назвали имя победителя популярного проекта
Вышел 19-й выпуск знаменитого кулинарного реалити-шоу “Адский шеф”. В нем назвали имя главного героя шоу. Рассказываем, кто одержал победу: Кирилл Хмельницкий или Татьяна “Канарейка” Константинова.
Кто победил во втором сезоне “Адского шефа”
Шоу до последнего держало интригу. 27 декабря стало известно, кто же победил в “Адском шефе”: Кирилл или Таня.
Победителем проекта “Адский шеф” стала Татьяна Константинова.
Кто такая Татьяна Константинова
25-летняя Татьяна Константинова из Алушты в 2021 году уже побеждала в другом телепроекте “Пятницы” – первом сезоне шоу “Молодые ножи”, пишет Cool Karma.
Шоу “Адский шеф” уже продлили на третий сезон.
В 2022 году победителем “Адского шефа” стал Вячеслав Вьюник.
Взято отсюда