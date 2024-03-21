Кто вышел в финал конкурса «Учитель года Алтая – 2024»

После двух конкурсных дней девять человек вышли в финал конкурса «Учитель года Алтая – 2024».

Ими стали учителя биологии Бийского лицея-интерната Юлия Борисова, истории и обществознания Инна Звягинцева (филиал Поспелихинской школы №4 – Калмыцкомысовская школа) и Екатерина Фоминых (Алтайская школа №2), начальных классов школы поселка Мирного Зонального района Анна Еремина, преподаватели русского языка и литературы Наталья Клименок (школа №137 Барнаула), Анна Костина (школа №3 Заринска) и Ольга Царева (школа №17 Бийска), а также учителя английского языка Анастасия Пикунова (барнаульский лицей №121) и Грануш Степанян (Смоленская школа №2).

Педагоги продолжат участие во втором туре «Учитель-мастер».

21 марта им предстоит провести для коллег – участников конкурса мастер-класс. Учителя должны продемонстрировать профессиональное мастерство презентации и трансляции опыта.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горного алтая лента новостей ,