Кто заплатит налог на проценты по вкладам в 2024 году

«Слышал, что с этого года будут брать налог, если вклад превышает 1 млн рублей. Так ли это? Евгений Авершин, г. Барнаул».

Отвечает Ирина Смирнова, начальник отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю:

– В этом году в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ вкладчики должны заплатить налог на проценты по депозитам. Это касается как рублевых вкладов, так и валютных (в таком случае доходы пересчитываются в рубли и по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения дохода).

Проценты, полученные в прошлом году, облагаются НДФЛ независимо от того, за какой год они были начислены и в каком году был открыт вклад. Причем налогообложению подлежит доход от процентов по вкладам, но не весь, а превышаемый необлагаемый минимум.

За 2023 год необлагаемый минимум составляет 160 тыс. рублей. Минимум определяется как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом периоде. В 2023 году она составила 16%.

Отмечу, от уплаты налога освобождены вкладчики, процентная ставка по депозитам которых в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Исчисленная сумма НДФЛ к доплате за 2023 год будет включена в состав налогового уведомления вместе с имущественными налогами. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года.

Важно, что к процентному доходу применимы налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218–221 НК РФ. Соответственно, при определении основной налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, налогоплательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов, на сумму социальных, имущественных, инвестиционных и профессиональных налоговых вычетов. В этом случае налогоплательщик самостоятельно представляет декларацию 3-НДФЛ с отражением процентного дохода и заявлением права на вычеты с подтверждающими документами.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости горного алтая лента новостей ,