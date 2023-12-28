Купить ту самую: автоцентр “Дисконт Авто” предлагает большой выбор автомобилей

В наличии всегда не менее 125 моделей под разный бюджет

Автосалон / Фото: freepik.com

Выбираете бюджетный автомобиль для новичка или машину выше классом для опытного водителя? Тогда вам в “Дисконт Авто”. Здесь учли любые пожелания о той самой машине мечты: экономичные и роскошные, для города и загородных поездок, вместительные и компактные.

Правда в деталях

Менеджеры “Дисконт Авто” внимательны к деталям, поскольку знают, что мелочи решают все: безупречный внешний вид и техническая исправность машины одинаково важны. В автосалоне каждый автомобиль проходит тщательную проверку и подготовку к продаже. Таким образом, “Дисконт Авто” заботится о безопасности, комфорте клиентов, а значит, и о приятном впечатлении от покупки.

Разнообразие моделей под разные бюджеты, в наличии всегда не менее 125 автомобилей:

32 авто – до 500 тыс. руб.;

53 авто – от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.;

12 машин – от 2 млн руб.

Для автолюбителей, не отстающих от современных тенденций, в “Дисконт Авто” найдется и представитель китайского автопрома Changan UNI-K* 2023 года.

Changan UNI-K / Фото: "Дисконт Авто"

А чтобы процесс покупки был доступным и комфортным, автосалон предлагает клиентам кредитование или обмен старого авто на новое.

Честность – главное условие

Менеджеры хорошо знают характеристики каждой модели, честно ответят на все вопросы и помогут подобрать лучший вариант именно для вас.

“Дисконт Авто” – автосалон, где можно найти именно ту самую машину. Не откладывайте покупку и не ждите лучших времен. В “Дисконт Авто” ваша мечта может осуществиться уже сегодня.

“Дисконт Авто” (ООО “Сибирь Авто”) Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252*Changan UNI-K (“Чанган ЮНИ-Кей”)

Автокредит предоставляет банк ВТБ (ПАО); ПАО банк “ФК Открытие”, ПАО “Росбанк”

Реклама

Горняк22



Источник