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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Согласно информации, предоставленной осведомленным источником РИА Новости, западные страны потребовали от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать необходимость нанесения ударов по ним. В то же время, спонсоры киевского режима связывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с их эффективностью в практическом применении.

Собеседник агентства также заявил, что страны НАТО, передающие подобные вооружения, осознают, что украинское руководство использует террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам на территории России и убивая мирных жителей. Поэтому эксплуатацию и боевое применение поставляемых ракет должны осуществлять специалисты из НАТО, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию.



Фото: vnnews.ru

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Автор: vizitka01

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