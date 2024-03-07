Курьеры призвали барнаульцев иметь совесть

Доставщики еды недовольны, что клиенты встречают их в трусах
Курьеры / Источник фото: unsplash.com
Курьеры пожаловались на барнаульцев, которые заказывают еду на дом и встречают доставщиков в неподобающем виде. Об этом пишет Barnaul 22.
“Пожалуйста, имейте совесть. <…> Человек может встретить доставщика после душа в халате; в одних шортах с голым торсом или, наоборот, в одной футболке с голым низом. Но вишенка – люди, открывающие дверь в одних трусах. <…> Поймите, что это ненормально и неприлично, когда перед вами стоит абсолютно незнакомый человек и вы в таком виде. Имейте банальное уважение”, – говорится в сообщении.
В комментариях при этом никто не разделил эти переживания:
- “А что плохого в халате? Или в костюм тройку одеваться?”
- “На то и сделали доставку, чтобы людям комфортно было”
- “Какие курьеры ранимые стали. В чем удобно, в том и встречаю”
- “Если я оденусь, я сам схожу в магазин. Если тебе не нравятся мои трусы, купи мне трусы, которые тебе нравятся. Я буду встречать тебя в них”
- “В трусах, частично оголенным, конечно, перебор. Но в халате нормально, в шортах и майке тоже. Ведь потому домой и заказали!”
- “Скажите спасибо, что я вообще в труханах хотя бы выхожу, это единственное, что успеваю надеть”
- “А курьеры в чем приезжают? В смокинге и с бабочкой?”
- “Непрофессиональное какое-то предложение. Трусы – показатель великого доверия!”
- “А то, что курьеры не всегда в презентабельном виде приезжают, – это норм? Когда смотришь, и непонятно, откуда он – никаких опознавательных знаков, еще и выглядит, как из леса вышел”.
новости Локтевский
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