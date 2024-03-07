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Курьеры призвали барнаульцев иметь совесть

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Доставщики еды недовольны, что клиенты встречают их в трусах

Курьеры призвали барнаульцев иметь совесть

Курьеры / Источник фото: unsplash.com

Курьеры пожаловались на барнаульцев, которые заказывают еду на дом и встречают доставщиков в неподобающем виде. Об этом пишет Barnaul 22.

“Пожалуйста, имейте совесть. <…> Человек может встретить доставщика после душа в халате; в одних шортах с голым торсом или, наоборот, в одной футболке с голым низом. Но вишенка – люди, открывающие дверь в одних трусах. <…> Поймите, что это ненормально и неприлично, когда перед вами стоит абсолютно незнакомый человек и вы в таком виде. Имейте банальное уважение”, – говорится в сообщении.

В комментариях при этом никто не разделил эти переживания:

  • “А что плохого в халате? Или в костюм тройку одеваться?”
  • “На то и сделали доставку, чтобы людям комфортно было”
  • “Какие курьеры ранимые стали. В чем удобно, в том и встречаю”
  • “Если я оденусь, я сам схожу в магазин. Если тебе не нравятся мои трусы, купи мне трусы, которые тебе нравятся. Я буду встречать тебя в них”
  • “В трусах, частично оголенным, конечно, перебор. Но в халате нормально, в шортах и майке тоже. Ведь потому домой и заказали!”
  • “Скажите спасибо, что я вообще в труханах хотя бы выхожу, это единственное, что успеваю надеть”
  • “А курьеры в чем приезжают? В смокинге и с бабочкой?”
  • “Непрофессиональное какое-то предложение. Трусы – показатель великого доверия!”
  • “А то, что курьеры не всегда в презентабельном виде приезжают, – это норм? Когда смотришь, и непонятно, откуда он – никаких опознавательных знаков, еще и выглядит, как из леса вышел”.

новости Локтевский

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