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Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года

редактор01 mins

Напомним, что днем курс уже побил один рекорд — впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Напомним, что днем курс уже побил один рекорд — впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей. 

Отметим, что евро тоже сделало рекорд — курс европейской валюты превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Пиком стала отметка 102 рубля 6 копеек, после чего наблюдалось небольшое снижение.

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