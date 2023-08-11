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Курс доллара превысил 99 рублей

редактор01 mins

Такое повышение стоимости иностранной валюты зафиксировано впервые с марта 2022 года

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 11 августа, вырос до 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Такое повышение зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда цена иностранной валюты выросла на фоне начала специальной военной операции и санкций.

Евро превысил значение 109 рублей, что также стало максимальным показателем за указанный период. Еще один рекорд – у юаня: 13,67 рубля, что также является максимальным за этот период. 

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