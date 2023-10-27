Квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца
Впрочем, сам вопрос – дискуссионный
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Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила ввести минимальный срок посуточной аренды квартир, пишет “Парламентская газета”.
“Нужно ограничивать срок такой аренды”, – указала Разворотнева.
Она пообещала внести норму о заключении договоров аренды квартир на срок не меньше месяца. При этом подчеркнула, что сам вопрос – дискуссионный.
Разворотнева также отметила, что надо вводить какую-то технологию регистрации нанимателей и повышающие коэффициенты за содержание общедомового имущества и коммунальный ресурс, потребляемый для общедомовых нужд.
новости Алтайский
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