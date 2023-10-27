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Квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Впрочем, сам вопрос – дискуссионный

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила ввести минимальный срок посуточной аренды квартир, пишет “Парламентская газета”.

“Нужно ограничивать срок такой аренды”, – указала Разворотнева.

Она пообещала внести норму о заключении договоров аренды квартир на срок не меньше месяца. При этом подчеркнула, что сам вопрос – дискуссионный.

Разворотнева также отметила, что надо вводить какую-то технологию регистрации нанимателей и повышающие коэффициенты за содержание общедомового имущества и коммунальный ресурс, потребляемый для общедомовых нужд.

новости Алтайский

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