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Пластиковые окна в Горняке

Квартиру в самом высоком ЖК Барнаула продают за 12,8 млн рублей

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Новому собственнику квартиры полагается почти вся мебель, встроенная кухонная бытовая техника и кондиционер. Есть возможность арендовать парковочное место

В Барнауле пытаются продать квартиру в доме на ул. 1905 года, говорится в объявлении на “Авито”.

Площадь “двушки” насчитывает 65 кв. м. Находится она на 11 этаже ЖК “Столичный” который считается самым высоким домом в городе (102,6 м). Автор объявления выделил, что из окон открывается прекрасный панорамный вид.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, который сочетает в себе элементы французского и современного стилей. По потолку устроена полная звукоизоляция, стены выровнены, в санузле и на балконе есть теплый пол.

“Рядом парк “Изумрудный”, площадь Октября, школа и детский сад напротив дома. Самый центровой центр города”, – сказано в объявлении.

Стоит такая квартира 12,8 млн рублей.

Ранее в Барнауле за 17 млн рублей продавали квартиру со встроенной в потолок музыкой.

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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