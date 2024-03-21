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Квиз-игра «Крым наш: 10 лет»

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Квиз-игра «Крым наш: 10 лет»

18 марта команда активистов и амбассадоров федерального проекта “Профессионалитет” нашего колледжа, группы Тм-301 под руководством советника директора по воспитанию Малышевой Л.Н. приняла участие в Квиз-игре, посвященной 10-ой годовщине Дня воссоединения Крыма с Россией для учащейся и студенческой молодежи Железнодорожного района города Барнаула.

Квиз прошел на площадке Алтайского государственного аграрного университета. В Квизе приняли участие команды студентов 10 учебных заведений.

Со словами приветствия к ребятам обратилась председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района Виктория Валерьевна Яцухно. Она рассказала о значимости такого исторического события и поздравила с праздником.

Квиз состоял из 4 раундов.

По итогам игры ребята получили новые знания и хорошее настроение.

Взято отсюда.

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