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Пластиковые окна в Горняке

Квиз-игру «ПротивоПОЛожности» провели в ИИМО

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Квиз-игру «ПротивоПОЛожности» провели в ИИМО

5 марта на базе АКУНБ имени В.Я. Шишкова состоялось квиз-игра, приуроченная к празднованию Международного женского дня 8 Марта. Игра из 5 раундов привлекла учащихся различных курсов и направлений подготовки ИИМО.

В раунде «Шазам» участники должны были отгадать исполнителя и название композиции, в раунде «Эмодзи-хистори» по набору эмодзи необходимо было угадать фильм или телесериал, а в раунде «Мы все таки разные» необходимо было определить «половую принадлежность» того или иного предмета и др. Участники были разделены на команды по половому признаку, что собственно и объясняет название игры «ПротивоПОЛожности». Ведущим и идейным организатором выступил культорг ИИМО Максим Таловский , свосем недавно вступивший в должность.

  • Взято отсюда.

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