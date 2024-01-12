Квиз «Крути планету вместе с ИНГЕО» провели географы для школьников на зимних каникулах

На каникулах институт географии АлтГУ принял участие в работе профориентационного модуля Форума актива детских, молодежных общественных организаций Сибирского федерального округа «Юные лидеры Сибири». Образовательная площадка ИНГЕО была проведена на базе Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. В ее работе приняли участие около 30 школьников – лидеры и активисты первичных организаций молодежного движения, участники программ Всероссийских детских центров.

Программа Форума была направлена на подготовку кадрового потенциала лидеров. Представители ИНГЕО – доцент, к.г.н. И.Н. Ротанова и студентка Елена Бобб – рассказали о направлениях обучения, их актуальности, специфике географии сегодняшнего дня, активно используемых в обучении современных технологиях (геоинформационных, обработке данных дистанционного зондирования Земли, включая данные беспилотных летающих аппаратов). Образовательные программы ИНГЕО отличаются широким спектром: помимо непосредственно географии с ее специализацией в гидрологии, климатологии, геоморфологии, картографии, урбанистике, здесь готовят экологов и природопользователей, ландшафтных архитекторов, землеустроителей и кадастровых инженеров, специалистов в сфере туризма, сервиса и гостеприимства. Для участников площадки был проведен квиз «Крути планету вместе с ИНГЕО!» с вручением памятных сувениров.

Профориентационная активность прошла плодотворно. Площадку ИНГЕО посетили 8 команд юных лидеров. Ребята поблагодарили представителей ИНГЕО за увлекательное представление географического образовательного профиля.

Ирина Николаевна Ротанова: «Надеемся, что юными лидерами Сибири будет проявлен интерес к получению географических знаний для будущей профессиональной деятельности».

Взято отсюда.

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