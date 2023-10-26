"Кучуксульфат" Фото: Виталий Барабаш

В течение двух недель московская компания, управляющая несколькими химическими предприятиями в России, в том или ином качестве зашла на три крупных алтайских предприятия

Победителем аукциона по продаже 100% акций и всего имущественного комплекса принадлежащего государству химического завода “Кучуксульфат” в Алтайском крае стала московская компания “Росхим”, следует из данных аукционной площадки torgi.gov.ru. Протокол подведения результатов опубликован 25 октября. Напомним, две недели назад, стало известно “Толку”, эта же компания зашла как управляющая на барнаульские предприятия “Нортек” и “ЯШЗ Авиа”, работающие на площадке шинного завода.

Три завода за две недели

Как следует из данных электронной площадки, “Росхим” выкупил акции “Кучуксульфата” по начальной стоимости – 10,360 млрд рублей.

Завод расположен в Степном Озере Благовещенского района. Он производит из натурального сырья сульфат натрия – основу для большинства моющих средств. Выручка предприятия в 2022 году составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль – 1,155 млрд. В имущественный комплекс входят 92 здания и сооружения, более 220 объектов инфраструктуры, 21 земельный участок. На заводе работает более 1,1 тыс. человек.

Еще двоих участников – компанию “Ибрис” и физлицо Дениса Избрехта – к торгам не допустили.

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