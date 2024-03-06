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Куда пропадают собаки: около Бийска в селе Соколово, возможно, появился живодер

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Куда пропадают собаки: около Бийска в селе Соколово, возможно, появился живодер

В Зональном районе люди отмечают массовое исчезновение не только бродячих, но и домашних животных

Жители села Соколово Зонального района обеспокоены пропажей собак – на территории населенного пункта стали исчезать не только бродячие псы, но и дворовые. Хозяева одного из пропавших животных даже объявили вознаграждение нашедшему – 10 тысяч рублей. Последний раз собаку по камерам видели у ворот подозрительного соседа.

Фото: Предоставлено АНОЗЖ Сытый Котик

Объединенные одной бедой местные жители и добровольцы провели самостоятельное расследование. По их словам, следы привели их к одному из частных подворий – у соседа нашли капканы, крематорий и целое кладбище домашних животных.

– Здесь он заборчик поставил, – показывают они это место. – Денег забор поставить повыше нет, хотя говорит, что собаки ему надоели – лезут. И кроме как их ловить в капканы и убивать, у человека фантазии больше не хватило.

Кадры с места моментально разошлись по городским сообществам и стали объектом бурного обсуждения интернет-пользователей. Для того, чтобы более точно разобраться в ситуации, волонтеры собираются приехать на место событий в ближайшие выходные.

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Взято отсюда

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