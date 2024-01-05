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Куда сдать елку после праздников в Барнауле: адреса

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Пункты сбора откроются 20 января

Куда сдать елку после праздников в Барнауле: адреса

После праздников барнаульцы смогут сдать елки на переработку, говорится на сайте мэрии. Деревья принимают с 20 января по адресам:

  • Площадь Октября, Зеленый сквер;
  • ТРЦ «Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а);
  • Балтийская, 53;
  • Площадь Народная (около ТЦ «Бум» на улице Попова, 86);
  • ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219Б).

Пункты приема будут работать с 11:00 до 12:30. Можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Они отправятся на Павловский деревоперерабатывающий комбинат.

Взято Источник
05.01.2024

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