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Куда сходить в Барнауле на новогодних праздниках

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Куда сходить в Барнауле на новогодних праздниках

Ряд интересных мероприятий ждет жителей Барнаула на новогодних праздниках.

Так, театр драмы порадует сказкой про маленькую девочку Дарёнку «Золотое копытце», историей о новогоднем чуде «Не скажу» и комедией «За двумя зайцами».

В театре музыкальной комедии пройдет детский новогодний мюзикл «По щучьему веленью, или у Емели Новый год», хореографическое театрализованное представление «В гостях у Дюймовочки» и музыкальная сказка «Снежная королева».

Сказку «Бременские музыканты» представит молодежный театр Алтая.

Сразу две новогодние премьеры представят в театре кукол «Сказка»: «Снежная королева» и «сНежная история».

Познакомиться с историей Барнаула и Алтайского края можно в музее «Город» и Алтайском государственном краеведческом музее. Кроме того, до 14 января в «Городе» работает выставка «Секреты Изобретений Леонардо да Винчи».

А государственный художественный музей Алтайского края подготовил праздничную программу на зимние каникулы, в рамках которой приглашает педагогов и школьников посетить выставки, мероприятия и мастер-классы.

Кроме того, любители искусства могут посетить Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Для детей младшего и среднего возраста здесь проведут интерактивную программу «Русское чудо – матрешка», мастер-класс «Вифлеемская звезда» и другие мероприятия.

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Взято отсюда.

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