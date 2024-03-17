Избирательные участки работают до 20.00. Те, кто еще не пришел на пункты для голосования, еще имеют возможность сделать это

Заключительный день голосования на выборах президента России в разгаре. До 20:00 в Барнауле работают более 250 избирательных участков, а всего по краю их около 1700. Как проходит третий день голосования в региональной столице – в фоторепортаже “Толка”.

Напомним, что утром 17 марта глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевого центра, поздравив земляков с Масленицей и призвав принять участие в выборах президента.

Взято отсюда