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Культурный марафон. Эволюция образа Петра Дика: почему это нужно увидеть

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Картины уроженца Алтайского края хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других ведущих учреждениях искусства, продолжая оставаться актуальными

Художник-график Петр Дик покинул этот мир уже более 20 лет назад, но его картины по сей день регулярно участвуют в выставочных проектах по всей стране.

Окончив классические художественные училища, Петр Дик однако не прибегал в своих работах к академизму. Его отличает отсутствие деталей, простые, бытовые сцены, лишенные пафоса и, конечно, контраст мягкой и нежной пастели, нанесенной на грубую, наждачную бумагу. Кажется, что художник ощущает, насколько хрупок человек в огромном, жестоком мире, и он старается привнести доброту и объединить своих зрителей через образы своих работ.

В Государственном художественном музее Алтайского края с 29 февраля действует выставка “Петр Дик. Эволюция образа”, посвященная 85-летию со дня рождения художника.

Взято отсюда

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