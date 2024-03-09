10 малоизвестных фактов о первом космонавте

10 марта 2024, 00:0937Написать комментарий

Ровно 90 лет назад, 9 марта 1934 года, родился Юрий Гагарин, первый человек в космосе, заставивший миллионы детей по всему миру мечтать о космонавтике. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали 10 известных и не очень фактов о легендарном первопроходце, которому ничто человеческое было не чуждо. А журналисты порталов 76.RU и MSK1.RU нашли редкие архивные кадры космонавта, которые вы тоже можете посмотреть ниже.

Петербургские корни

Юрий Гагарин родился в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас — Гагаринский район Смоленской области). Однако в семейной истории прослеживается связь с Петербургом. Дед по матери Тимофей Матвеев трудился на Путиловском заводе сверловщиком высокой квалификации. Он жил в Автово, на улице Богомоловской (сейчас Возрождения) и участвовал в событиях революции 1905 года, в том числе в шествии к царю 9 января (Кровавое воскресенье). Будущая мать первого космонавта Анна Матвеева до революции успела окончить начальное училище при Путиловском заводе.

На пресс-конференции, устроенной на следующий день после полета в космос, иностранные журналисты спросили космонавта, не является ли он родственником потомков рода князей Гагариных, ныне живущих в США. «Среди своих родственников никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал», — ответил Гагарин.

Чуть не вылетел из училища

В 1955 году Юрий Гагарин поступил в 1-е военное авиационное училище летчиков имени К. Е. Ворошилова. И хотя он показывал отличные результаты почти по всем предметам, будущий космонавт оказался на грани отчисления. Ему никак не удавалось хорошо посадить самолет. Как выяснилось, небольшой рост Гагарина (165 см) мешал ему чувствовать землю — он просто видел взлетную полосу под другим углом. Задачу удалось решить, когда Гагарин стал подкладывать на сиденье подушку.

К слову, именно низкий рост и позволил Гагарину стать кандидатом в первые космонавты: такие требования возникли из-за соответствующих ограничений на космический корабль «Восток», которые определялись мощностью ракеты-носителя.

Почему Гагарин сказал «Поехали!»

Существует несколько версий о фразе Гагарина «Поехали!». Сам космонавт потом рассказывал, что чувствовал перед стартом всеобщее напряжение и ему хотелось приободрить коллег. «И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: “Поехали!”» — признался он.

Также считается, что эту фразу ввел в обиход летчик-испытатель Марк Галлай, который занимался подготовкой первого отряда космонавтов. Ему не нравилась положенная по уставу фраза «Экипаж, взлетаю!», поэтому, когда испытатели начинали упражнения на тренажере — имитаторе космического корабля, он заменял ее на «Поехали!». Вероятно, именно поэтому Гагарин произнес именно ее, чтобы приободрить коллег. Впрочем, Валерий Алексеев, один из членов бригады, готовившей к полету в космос Юрия Гагарина, позднее утверждал, что знаменитое «Поехали!» сказал Сергей Королев перед тем, как Гагарин взлетел.

«Я горю, прощайте, товарищи!»

Когда космический корабль «Восток-1» начал снижаться, Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время молчали: «Я горю, прощайте, товарищи!» Дело в том, что до первого полета в космос никто толком не знал, что конкретно происходит, когда космический корабль проходит плотные слои атмосферы при спуске. Поэтому, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, Гагарин предположил, что космический корабль горит, а самому ему осталось жить считаные секунды. На самом деле трение жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу — рабочий момент, который происходит при каждом полете.

Потерял карандаш в космосе

Во время космического путешествия серьезных неполадок не было, но от бытовых было никуда не деться. Например, в условиях невесомости карандаш уплыл из рук Гагарина, из-за чего космонавт не мог делать записи в бортовом журнале. «Надо было мне записать очередной доклад. Взял планшет, а карандаша на месте не оказалось. Улетел куда-то. Ушко было привернуто к карандашу шурупчиком, но его, видимо, надо было или на клей поставить, или потуже завернуть. Этот шуруп вывернулся, и карандаш улетел. Свернул бортжурнал и вложил в карман: всё равно не пригодится, писать же нечем», — рассказывал потом сам Гагарин.



Стал пионером в 31 год

Совершив полет в космос, Гагарин приземлился близ села Смеловка (сейчас Саратовская область). Капсулу, в которой спустился космонавт, буквально растащили на сувениры, а позже из этих предметов создали небольшой музей. В 1965 году сюда приехал и сам Гагарин. Тогда местные организовали торжественное собрание, вручили космонавту книжку колхозника и приняли его в почетные пионеры.

Чай с королевой

После полета в космос Юрий Гагарин объехал десятки стран с «миссией мира», в том числе он посетил Англию и встретился с королевой Елизаветой II. Во время чаепития гостям подали чай с лимоном. Гагарин его выпил, достал ложечкой дольку лимона и съел ее, как поступил бы любой советский человек. Однако для английского двора это было вопиющим нарушением этикета. Чтобы избавиться от неловкости, королева нашла изящный выход, сказав всем «пить чай по-гагарински». Сама Елизавета тоже достала свой лимон из чашки и съела его.

Правила британского придворного этикета на тот момент не разрешали королевским особам фотографироваться с простолюдинами. Но Елизавета II и здесь элегантно обошла этот запрет, сказав, что Гагарин — не земной человек, а небесный, практически небожитель, и убедила всех, что никакого нарушения, если они сделают совместный снимок, не будет.

Запасные пуговицы и развязанный шнурок

После визита в Англию Гагарин завел привычку всегда носить с собой коробочку с запасными пуговицами, чтобы пришивать их к мундиру после каждой встречи с поклонниками. Рьяные фанаты старались не только потрогать, обнять или расцеловать своего кумира, но и ухватить что-то на память. Чаще всего под руку им попадались именно пуговицы от мундира.

После первого полета Гагарина торжественно встречали в Москве на Красной площади. На кадрах кинохроники видно, что у шагавшего по направлению к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву Гагарина развязался шнурок. Позже в интервью BBC сын Хрущева Сергей, который тоже был на церемонии, рассказал, что на самом деле это был не шнурок, а подтяжка для носков: «Раньше носки делали без резинок, и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка очень больно била его по ноге».

Гагарин — секс-символ

Совершив полет в космос, Юрий Гагарин стал настоящим секс-символом: девушки бросались к нему на улицах, на приемах, на торжественных встречах. Во время визита космонавта в Англию 23-летняя Оливия Брайден прорвалась сквозь толпу и поцеловала его в щеку.

Не устояли перед обаянием Гагарина и кинодивы. Так, во время визита в СССР актрису Джину Лоллобриджиду спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она назвала Гагарина. «В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением», — вспоминала она.

Французская актриса Бриджит Бардо утверждала, что у нее якобы был короткий роман с советским космонавтом. Однако факты говорят об обратном. Юрий Гагарин был в столице Франции всего лишь дважды с двухдневными визитами. А второй раз он и вовсе приезжал в Париж вместе с женой.

Ходили слухи о романах космонавта с Эдитой Пьехой и Светланой Светличной. Но, по воспоминаниям современников, Гагарин был примерным семьянином. Со своей первой и единственной любовью Валентиной Горячевой будущий космонавт познакомился еще будучи курсантом летного училища. Свадьба состоялась в 1957 году. Став мировой знаменитостью, Юрий Гагарин старался всё свободное время проводить с женой и двумя дочерьми. Когда Гагарин погиб в 1968 году, его супруге Валентине не было еще и 33 лет, но она больше не вышла замуж.

Старшая из дочерей, Елена, стала искусствоведом и сейчас возглавляет Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Младшая, Галина, — ученый, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова.

Имя живет в людях

Народная любовь к Юрию Гагарину выразилась в желании называть своих детей в честь первого космонавта. Так, в марте 1961 года загсы Москвы зарегистрировали рождение 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле этим именем назвали в два раза больше — 306 мальчиков. В том же году популярность имени увеличилась более чем на 50 процентов по сравнению с 1960 годом, когда с именем Юрий родилось более 1700 мальчиков. Так, в 1961 году зарегистрировали уже более 2800 Юриев. Своей популярности это имя не потеряло и в 1962 году.

Взято Источник

10.03.2024