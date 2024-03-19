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Кураторская экскурсия по выставке «Народный святитель. Никола Чудотворец». 23 марта 2024 года

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Кураторская экскурсия по выставке «Народный святитель. Никола Чудотворец». 23 марта 2024 года

Неизвестный иконописец. Борисовская слобода Белгородской губернии Российской губернии. «Богоматерь, Господь Вседержитель, Николай Чудотворец». К. XIX века. Дерево, масло. Фрагмент. Государственный художественный музей Алтайского края

В Государственном художественном музее Алтайского края продолжает работу выставка из фондов музея «Народный святитель. Никола Чудотворец» .

В экспозиции выставки впервые можно увидеть икону традиционного письма Борисовской слободы Курской губернии Российской империи. Село Борисовка известно с XVII столетия. С 1705 года являлось вотчиной графа Бориса Петровича Шереметева. Иконопись в Борисовке настолько развилась, что уже в XIX веке иконы ее мастеров распространились на огромную территорию Российской империи и встречались в Румынии, Болгарии и Сербии.

Живописные произведения местных мастеров очень самобытны и сразу узнаваемы. Переработав иконописное академическое письмо и добавив свое понимание Божественной красоты, они создавали простые и понятные творения, излучавшие тепло, добро и свет.

Музейная икона «Богоматерь, Господь Вседержитель, Николай Чудотворец» представляет собой так называемую русскую Троицу, которая сложилась в народном понимании и отразилась в фольклоре. В данной композиции иконописец деликатно пишет фигуры Николы и Богоматери чуть поодаль от Христа, выделяя Господа Вседержителя светом и цветом, крупным размером, светящимся лучами нимбом над головой. Чудотворец и Богородица выступают в ней как основные посредники между Богом и человеком.

Включение Николы в такой сюжет демонстрировало огромное почитание святого в России. Считалось, что Николаю Угоднику можно молиться «во всех нуждах», что он всегда и всем поможет, ибо добр и милостив. Даже появилась пословица: «Проси Николу, а он Спасу скажет» (В. Даль, 1904).

В субботу, 23 марта 2024 года, в 12.00 в Художественном музее состоится кураторская экскурсия заведующей сектором «Русское православное искусство» научно-исследовательского отдела Евгении Викторовны Школиной , где каждый желающий сможет узнать об иконах больше.

Стоимость билетов: 180 рублей (общий), 90 рублей (льготный), 45 рублей (социальный). Приобрести билет можно в кассе (наличный/безналичный расчет).

Взято отсюда.

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