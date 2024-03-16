Курочка по зернышку: почему бийчане идут голосовать за будущего президента

Голос каждого человека на выборах президента России важен и нужен

В Бийске выборы президента России продлятся три дня. Все это время люди будут отдавать голос за своего кандидата. Корреспондент “БР” посетил один из избирательных участков города и узнал у бийчан, почему они принимают участие в выборах власти.

– Я долгое время был председателем избирательной комиссии. Проработал здесь 35 лет и достиг должности директора этого образовательного учреждения, – рассказана Вячеслав Мальнев. – Голос каждого избирателя многое значит и решает многое. Пусть на избирательном участке будет три тысячи человек, но каждый из них отдает голос в пользу своего кандидата. Как говорится, “курочка по зернышку”. Отсюда и складывается общее решение.

На избирательный участок приходят в основном люди старшего и среднего возраста. Молодежь встречается редко – предпочитают голосовать онлайн. Однако каждый, кто принимает участие в выборах президента страны, поддерживает кандидата, которому доверяет.

– На прошлых президентских выборах я тоже присутствовала. Нужно избирать власть, которая будет справедливо относится к народу, – поделилась Оксана Касенко. – От каждого голоса зависит, кто выиграет президентскую гонку.

По словам бийчан, они идут на выборы, чтобы исполнить свой долг, поддержать кандидата, способного взять под “свое крыло” всю Россию и ее народ.

погода в районе , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда