реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Курочка по зернышку: почему бийчане идут голосовать за будущего президента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Курочка по зернышку: почему бийчане идут голосовать за будущего президента

Голос каждого человека на выборах президента России важен и нужен

В Бийске выборы президента России продлятся три дня. Все это время люди будут отдавать голос за своего кандидата. Корреспондент “БР” посетил один из избирательных участков города и узнал у бийчан, почему они принимают участие в выборах власти. 

– Я долгое время был председателем избирательной комиссии. Проработал здесь 35 лет и достиг должности директора этого образовательного учреждения, – рассказана Вячеслав Мальнев. – Голос каждого избирателя многое значит и решает многое. Пусть на избирательном участке будет три тысячи человек, но каждый из них отдает голос в пользу своего кандидата. Как говорится, “курочка по зернышку”. Отсюда и складывается общее решение. 

На избирательный участок приходят в основном люди старшего и среднего возраста. Молодежь встречается редко – предпочитают голосовать онлайн. Однако каждый, кто принимает участие в выборах президента страны, поддерживает кандидата, которому доверяет.

– На прошлых президентских выборах я тоже присутствовала. Нужно избирать власть, которая будет справедливо относится к народу, – поделилась Оксана Касенко. – От каждого голоса зависит, кто выиграет президентскую гонку. 

По словам бийчан, они идут на выборы, чтобы исполнить свой долг, поддержать кандидата, способного взять под “свое крыло” всю Россию и ее народ. 

погода в районе , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Зачем на Масленицу сжигают чучело и почему раньше ему…

Масленица всегда заканчивается сожжением соломенного чучела, но раньше его люди…

Как изменятся правила сдачи экзамена на водительские права с…

В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент…

В Алтайском крае стартовал второй день голосования на выборах…

Избирательные участки работают с 8 утра до 8 часов вечера…

Пивные, ажурные, тыквенные: пять рецептов необычных блинов к Масленице,…

Рассказываем о том, как приготовить необычные, но очень вкусные блины.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp