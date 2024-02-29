Снегоход Фото: pixabay.com

Предприниматель разбился на горе Зеленой, застройкой которой занимался в свое время. Точную причину аварии выясняют следователи

В Шерегеше насмерть разбился кузбасский бизнесмен. По данным “КП-Кемерово”, 69-летний предприниматель Петр Рогалев получил тяжелые травмы во время катания на снегоходе.

Трагедия произошла на горе Зеленой, куда Рогалев отправился на снегоходе со своим приятелем. По предварительным данным, бизнесмен не справился с управлением на повороте и снегоход опрокинулся. На место прибыли спасатели, предпринимателя доставили в больницу. Однако там из-за травм бизнесмен скончался, второй мужчина выжил.

Точную причину аварии сейчас выясняют следователи.

Петр Рогалев более 30 лет работал в строительной отрасли Таштагольского района и владел компанией “Инвест-Строй”. Он участвовал в застройке гор Зеленой и Туманной. В 2013 году бизнесмен получил звание “Почетный строитель РФ”, а также являлся заслуженным строителем Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 22-летний житель поселка Носок влетел в окно больницы на снегоходе. В результате ДТП водитель скончался на месте.

Взято отсюда