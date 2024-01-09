«Лаборатория безопасности» на страже безопасности дорожного движения

8 января сотрудники Регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи в рамках краевого проекта «Умные каникулы» провели интерактивное мероприятие по обучению правилам дорожного движения школьников образовательных Алтайского края с использованием оборудования передвижного мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».

Мероприятие было посвящено 50-летию создания отрядов юных инспекторов движения в России. Выполнение образовательных и увлекательных заданий на знания основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения в различных режимах выполнения, правил перехода пешеходного перехода (регулируемого и нерегулируемого) с ребенком (куклой) в коляске (на санках), с самокатом, основ безопасности дорожного движения позволили на практике, наглядно еще раз повторить правила дорожного движения и убедиться, что соблюдение ПДД – залог безопасности на дорогах.

Участники мероприятия собственноручно сшили сумки-шоперы с световозвращающими элементами, посетив творческие мастер-классы от опытных педагогов школы моды «Светлана».

Изготовление сувениров-транспортных средств с помощью 3D ручки, а затем украшение ими елки безопасности, разукрашивание тематической открытки «Засветись, Алтай», решение логических загадок, взаимодействие с интерактивным кинект-комплексом, настольные игры по ПДД, езда на веломобиле, самокате – все это еще раз напомнило ребятам о необходимости соблюдения транспортной культуры.

Учащиеся проявили активность, отвечая на вопросы, моделируя ситуации по правилам поведения на дороге, они узнали много нового и интересного, с большой пользой провели время на каникулах.

Таким образом, реализация комплексной программы проекта «Лаборатория безопасности», направленной на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, безусловно, будет иметь положительный результат.

В программе мероприятия приняли участие более 100 учащихся из Барнаула, Новоалтайска, Белокурихи, Панкрушихинского и Косихинского районов.

Взято отсюда.

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