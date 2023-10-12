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Лама, олень, дикобраз. В Барнаул приехал цирк шапито “Гранд сафари” с шоу на льду

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Для юных зрителей в цирке подготовили специальную акцию

Клоун Лелик / Фото: цирк шапито “Гранд Сафари”

Куда сводить детей на осенних каникулах? Например, на завораживающие представления от цирка шапито “Гранд сафари”, которые будут проходить в Барнауле с 21 октября по 12 ноября 2023 года на парковке ТРЦ Galaxy*. Яркая шоу-программа на льду “Тюлени в городе” окунет зрителей в загадочный мир чарующей музыки, завораживающего света, а освежающие искры льда и обжигающие языки племени подарят незабываемые впечатления как взрослым, так и детям.

Торжество иллюзии и изящество льда

Цирк шапито на льду – это цирк нового поколения, бросивший вызов законам природы. Это шоу, в котором все, от мала до велика, смогут увидеть эксклюзивные костюмы, новейшее световое сопровождение, лазерные установки, авторские номера профессиональных цирковых артистов, работающих в манеже на коньках и, конечно же, экзотических животных и птиц со всей планеты.

Цирк шапито “Гранд сафари” / Фото предоставлены цирком

Помимо артистов – обладателей престижных наград для зрителей выступят:

  • очаровательная лама;
  • пятнистый северный олень;
  • большие попугаи ара;
  • дикобраз;
  • озорной обезьян Димон;
  • веселые артистичные пудели;
  • величественная рысь;
  • красивый сервал;
  • юный артист-леопард.

А особыми гостями представления будут звезды шоу “Серьезные тюлени”.

Акция “Дети бесплатно”

Для гостей и жителей города Барнаула цирк приготовил акцию – “Дети бесплатно”. Это значит, что один взрослый может провести с собой ребенка, которому уже исполнилось четыре года. Цирк предоставит бесплатное место рядом. Дети до четырех лет проходят без предоставления места.

Условия и сроки действия акции смотрите на сайте цирка.

Цирк шапито на льду “Гранд Сафари” Страница во “ВКонтакте” Сайт

*Galaxy (“Гэлакси”).

Возрастное ограничение 0+

ИП Задорожная Оксана Сергеевна

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новости Локтевский

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