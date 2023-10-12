Лама, олень, дикобраз. В Барнаул приехал цирк шапито “Гранд сафари” с шоу на льду
Для юных зрителей в цирке подготовили специальную акцию
Клоун Лелик / Фото: цирк шапито “Гранд Сафари”
Куда сводить детей на осенних каникулах? Например, на завораживающие представления от цирка шапито “Гранд сафари”, которые будут проходить в Барнауле с 21 октября по 12 ноября 2023 года на парковке ТРЦ Galaxy*. Яркая шоу-программа на льду “Тюлени в городе” окунет зрителей в загадочный мир чарующей музыки, завораживающего света, а освежающие искры льда и обжигающие языки племени подарят незабываемые впечатления как взрослым, так и детям.
Торжество иллюзии и изящество льда
Цирк шапито на льду – это цирк нового поколения, бросивший вызов законам природы. Это шоу, в котором все, от мала до велика, смогут увидеть эксклюзивные костюмы, новейшее световое сопровождение, лазерные установки, авторские номера профессиональных цирковых артистов, работающих в манеже на коньках и, конечно же, экзотических животных и птиц со всей планеты.
Цирк шапито “Гранд сафари” / Фото предоставлены цирком
Помимо артистов – обладателей престижных наград для зрителей выступят:
- очаровательная лама;
- пятнистый северный олень;
- большие попугаи ара;
- дикобраз;
- озорной обезьян Димон;
- веселые артистичные пудели;
- величественная рысь;
- красивый сервал;
- юный артист-леопард.
А особыми гостями представления будут звезды шоу “Серьезные тюлени”.
Акция “Дети бесплатно”
Для гостей и жителей города Барнаула цирк приготовил акцию – “Дети бесплатно”. Это значит, что один взрослый может провести с собой ребенка, которому уже исполнилось четыре года. Цирк предоставит бесплатное место рядом. Дети до четырех лет проходят без предоставления места.
Условия и сроки действия акции смотрите на сайте цирка.
Цирк шапито на льду “Гранд Сафари” Страница во “ВКонтакте” Сайт
*Galaxy (“Гэлакси”).
Возрастное ограничение 0+
ИП Задорожная Оксана Сергеевна
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