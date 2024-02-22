Лаптев день: зачем ходили к знахарям и выносили обувь на мороз 22 февраля

22 февраля вспоминали двух великомучеников, проживавших в разное время, образ которых тесно связан между собой

Православная церковь 22 февраля чтит память двух великомучеников – Никифора и Панкратия. Хоть они и жили в разное время, их образы тесно переплелись в народном сознании.

В народе два праздника объединили в один и стали называть Никифоры – Панкраты. Однако 22 февраля имело и другие наименования: “Лапотник”, “Панкраты”, “Капельник”.

В Лаптев день принято заниматься мелким ремонтом в доме и хозяйственных постройках, чинить одежду и обувь. Люди плели лапти, которые несли в эту дату не только практическое, но и ритуальное значение. Они становились сильным оберегом, который вешали на воротах и у входа в жилище. Хозяйки с утра до вечера занимались домашними делами: готовили, убирали, стирали. Вся семья отправлялось за покупками. Считалось, что приобретенные в этот день вещи сулят достаток.

В нарое существовало множество предостережений: нельзя лениться; перед отъездом не проводили уборку в доме; запрещалось ставить обувь на стол и носками к двери – быть беде; не рекомендовалось делать комплименты девушкам, иначе ее привлекательность угаснет.

Люди обращали пристальное внимание на погоду, ожидая весну. Считалось, что чем холоднее 22 февраля, тем теплее будет весна. Однако если морозы не усиливались в этот день, то весна придет нескоро. Снежная погода – обильный урожай; шумные птицы – оттепель.

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Взято отсюда